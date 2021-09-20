Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Başçeri, üreten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için emeklerini ve sermayelerini ortaya koyan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Zihniyet değişimi çerçevesinde sanayi bölgelerinde farklı üretim modellerine geçilmesi gerektiği hususunda görüş birliği içinde olduğunu belirten Büyükelçi Başçeri, yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesinin standart getirme konusunda fayda sağlayacağını belirtti.

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20/09/2021 15:27