Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin acı günü
Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babası hayatını kaybetti.
07/12/2019
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri, dün akşam hayatını kaybetti.
TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ahmet Başçeri, yarın öğle namazına müteakip Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak.
Haber Kıbrıs ailesi olarak tanrıdan rahmet yaslı Başçeri ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.