Büyükelçi Başçeri: BRT, Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam ediyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 58’inci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında, BRTK yayıncılık tarihi müzesinde pandemi kuralları çerçevesinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda konuşan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, hiçbir zaman unutulmayacak Kanlı Noelin 58’inci yıldönümünde Kıbrıs Türkünün sesi olmak, Kıbrıs Türkü’nün çektiklerini uluslarası topluma duyurmak amacı ile yayın hayatına başlayan BRTK’nın kuruş yıldönümü resepsiyonunda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Başçeri, BRTK’nın 3 televizyon 6 radyo kanalı ve diğer dijital imkanlar ile Kıbrıs Türkünün sesini, TÜRKSAT’ın ulaştığı tüm coğrafyalara iletme görevini başarı ile sürdürdüğünü belirterek, BRTK’nın önünde yapması gereken çok daha önemli görevler olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Başçeri, dijital çağda medya okuryazarlığının başka bir boyuta evrildiği bir dönemde BRTK’nın Kıbrıs Türk basınına öncü görevini bu alanda da sürdüreceğine inandığını kaydetti.

TRT ile BRT arasındaki işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da gelişerek ilerleyeceğine emin olduğunu söyleyen Büyükelçi Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bugünlere gelmesi için verdikleri katkıları bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi.

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24/12/2021 13:54