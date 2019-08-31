Büyükelçi Başçeri: ''Yeni zaferlere imza atmak azmindeyiz''

Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıldönümü, Türkiye’yle birlikte dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak dün saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ın Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'ndaki tebrik kabulü yapıldı. Daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başladı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’ni imzalanmasıyla son buldu.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Atatürk Anıtı’ndaki törende anı defterine şunları yazdı: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yılında seni bir kez daha saygı ile anıyoruz. Senin askeri dehan ve Mehmetçiğin cesareti sayesinde gerçekleşen bu zafer Anadolu yabancı işgalinden kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yönünde önemli bir adım atılmıştır. İnanıyorum ki ‘En büyük eserim’ dediğin Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunduğu tüm zorlukları aşarak daha da gelişecek, demokratik, laik bir hukuk devleti olarak ilelebet payidar olacaktır. Bu düşüncelerle seni bir kez daha saygı ve merhametle anıyoruz. Ruhunuz Şad olsun”.

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise şu ifadeleri kullandı: “Büyük Önder Atatürk, Büyük, Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri’nin 97. yıldönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz. İşgal güçlerini Anadolu’dan söküp atılmasını sağlayan şanlı 30 Ağustos Zaferi ile milli birlik ve beraberliğimiz taçlanmış, bu şanlı zafer ile Türk milleti varlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

Geçmişteki zaferlerinden aldığı ilhamla Türk milleti bugün de Kıbrıs Adasında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle her alanda yeni zafer ve başarılara imza atmak azmindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanın bölünmezliği için mücadele etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler dilerken, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum”.

