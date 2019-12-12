Büyükelçi Başçeri’nin Babası İçin Mevlid Okunacak

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin vefat eden ve Pazar günü Ankara’da defnedilen babası Ahmet Başçeri için yarın (13 Aralık Cuma) mevlid okunacak.

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12/12/2019
HK

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Büyükelçi Başçeri’nin Babası İçin Mevlid Okunacak

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin vefat eden ve Pazar günü Ankara’da defnedilen babası Ahmet Başçeri için yarın (13 Aralık Cuma) mevlid okunacak.

Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, mevlid, Hz Ebu Bekir Camii’nde, Cuma namazı öncesinde okunacak.

Büyükelçi Başçeri, Hz. Ebu Bekir Camii’nde taziyeleri de kabul edecek.

12/12/2019 13:17
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TAGS: Büyükelçi Başçeri, mevlid kandili, haber, kıbrıs, kktc
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