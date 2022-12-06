Büyükelçi Feyzioğlu, Ataoğlu’nu Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, Feyzioğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, KKTC’yi yakınen tanıyan Feyzioğlu’nun Büyükelçi görevine atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her zaman gönül bağının olduğunu ifade ederek, KKTC’de görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Görev süresi boyunca Kuzey Kıbrıs’ın yararına olacak her türlü projeye destek olacağını da belirten Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkı ile her zaman iç içe olacaklarını, dostluk ve samimiyet ilişkisi çerçevesinde yeni projelere imza atacaklarını söyledi.

Görüşmede ülke turizmi hakkında bilgiler alan Feyzioğlu, yeni dönemde de turizm ve kültür alanlarında işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

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06/12/2022 13:17