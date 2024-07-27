Büyükelçi Feyzioğlu görevini tamamladı

Türkiye’nin KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu görevden alındı.

Feyzioğlu’nun yerine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni atama kararnamesini bugün imzaladığı öğrenildi.

Feyzioğlu, uzun süredir Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmasının ardından, son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Feyzioğlu, son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i karşılamadığı gerekçesi ile ciddi bir eleştirilerin odak noktasında yer almıştı.

Feyzioğlu’nun yeni görev yeri Prag büyükelçiliği olarak açıklandı.

Yasin Ekrem Serim kimdir?

Yasin Ekrem Serim, 27 Mart 1986 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı. Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.