Büyükelçi Feyzioğlu, KTSYD Başkanı Özsoy ve yönetimi kabul etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetimini kabul etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, derneğin 40. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle devlet yetkililerine yapılan ziyaretler çerçevesindeki görüşmede konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, derneğin 40. yılını gururla kutladıklarını, ülkede sivil toplum örgütleri arasında güçlü bir yapıya sahip olan derneğin spor, eğitim ve sosyal aktiviteler ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Özsoy 40. yılı geride bırakırken derneğin kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya sahip olduğunu da vurguladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği ile ikili ilişkilerin çok iyi bir seviyede olduğunu, KTSYD’nin dışa açılım konusunda da TSYD ile birlikte hareket edileceğini söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuşmasında KTSYD’yi 40. yılından dolayı kutladı ve Başkanı Necati Özsoy ile yönetim kurulunu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Spor yazarlarının kamuoyunda önemli bir güce sahip olduğunu ifade eden Feyzioğlu, KTSYD’nin bu gücü ile ülke sporuna yön veren bir yapıda olduğunu ve bu gücün doğru adımlarla kullanılması gerektiğini belirtti.

Feyzioğlu ayrıca KTSYD’nin çalışmalarını takip ettiğini ve aktivitelerini de memnuniyetle izlediğini belirtti. Feyzioğlu, KTSYD’nin etkinliklerine de her zaman seve seve katılabileceğini sözlerine ekledi.