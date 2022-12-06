Büyükelçi Feyzioğlu Sağlık Bakanı Altuğra'yı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'yı ziyaret etti.

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06/12/2022

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Büyükelçi Feyzioğlu Sağlık Bakanı Altuğra'yı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'yı ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, görevinde başarılar diledi. Bakan Altuğra, bakanlık olarak devrim niteliğindeki hizmetlere imza atmayı hedeflediklerini ifade etti. 

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Fevzioğlu, KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, KKTC’de sağlık alanında her türlü projeye destek olacaklarını kaydetti. Feyzioğlu, 500 yataklı yeni hastanenin temelinin atılacağını belirtti.

06/12/2022 18:04
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TAGS: metin feyzioğlu, izlem altuğra
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