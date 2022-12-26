Büyükelçi Feyzioğlu: Soykırımcı Rumlar

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle birlikte, şanlı direnişin kalesi Erenköy'ü ziyaret etti.

Feyzioğlu ve öğrencilere ziyaretlerinde Tümgeneral Zorlu Topaloğlu eşlik etti.

Ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Feyzioğlu, 'Yurtlarını terk etmeyi reddeden Erenköy'ün ve civar köylerin kadın ve çocuklarının haftalarca mağarada saklanmak zorunda kaldıklarını belirterek, 'soykırımcı Rumlar' ifadelerini kullandı.

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26/12/2022 15:42