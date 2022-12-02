Büyükelçi Feyzioğlu ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri toplantı yaptı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin FEYZİOĞLU’nun başkanlığında Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yetkililerinin de katıldığı, bir toplantı gerçekleştirildi.

Bu toplantıda;

TC ile KKTC arasındaki ticaret ve iş ilişkilerini geliştirmeye ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,

Ticaret Sektöründeki İşletmelere yönelik finansman desteği sağlanması,

Uluslararası Akredite Gıda Labaratuvarının kurulması veya mevcut Devlet Labaratuvarının rehabilitasyon ve yenilenmesi,

Kamu ve Özel İşbirliği modeliyle yap işlet devret sisteminde özelleştirmelerin yapılması,

Muhtelif enerji kaynakları değerlendirilerek enerji kapasaitelerinin arttıtılması, arz güvenliği ve enerji sepetinin genişletilmesi,

KKTC’de yerleşik işadamlarının ucuz krediye ulaşımının kolaylaştırılması,

Tarıma dayalı sanayinin oluşturulup geliştirilmesi,

TC’deki gibi KKTC’de de TSE gibi standardizasyon konularında üretici kesimlere eğitim verilmesi,

Bu tür toplantıların belirlenecek süre aralıklarında gerçekleştirilmesi, hususları ele alındı.

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02/12/2022 09:19