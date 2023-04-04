Büyükelçi Feyzioğlu'ndan Hristodulidis'e eleştiri
04/04/2023
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in EOKA’nın kuruluş yıldönümüne katılmasını eleştirdi.
Feyzioğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı, Türklerden gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeyi Başkanı sıfatıyla Türklere karşı nice cinayetler işlemiş, soykırım girişimcisi EOKA’nın kuruluş yıldönümünde EOKA pankartı önünde konuşuyor. Türk öldürmekle övünen eski EOKAcıları ve Yunan Bayrağını selamlıyor. Silahlı EOKA paramiliter takımlarının gösterisin alkışlıyor