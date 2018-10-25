Büyükelçi Kanbay, Bakan Çeler’e veda ziyaretinde bulundu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e veda ziyaretinde bulundu.

KKTC’deki görev süresi ay sonunda sona erecek olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e veda ziyaretinde bulundu.

Bakan Zeki Çeler , görev süresinin sonunda emekliye ayrılacak olan Büyükelçi Kanbay’a bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk dilerken, Büyükelçi Kanbay’a Bakanlığına bağlı engelli rehabilitasyon merkezlerine devam eden özel gereksinimli gençlerin yaptığı hediyeyi takdim etti.