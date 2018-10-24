Büyükelçi Kanbay, Başbakan Erhürman’a veda ziyaretinde bulundu

KKTC’deki görev süresi ay sonunda sona erecek olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay devlet ve hükümet yetkilierine veda ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay , Başbakan Tufan Erhürman’a veda ziyaretinde bulundu.

Erhürman görev süresinin sonunda emekli olacak olan Kanbay’a bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diledi.

Büyükelçi Kanbay veda ziyaretleri çerçevesinde bugün ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı da ziyaret edecek. Ziyaret saat 11.30’da gerçekleştirilecek.