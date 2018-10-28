Büyükelçi Kanbay Cumhuriyetin yıl dönümünde mesaj yayımladı

Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçi Derya Kanbay Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda cumhuriyetin çağdaş medeniyetler seviyesine erişmenin en temel anahtarı olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Kanbay, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin arasının asla açılmayacağını da belirtti.

Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, her zaman gurur ve onur duyacakları, çok ciddi bir varoluş ve özgürlük mücadelesinin ardından, Cumhuriyeti başı dik ve alnı açık bir şekilde kurduklarını belirtti.

“İşte bu nedenle, Cumhuriyeti koruyup kollamak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmak her vatandaşın asli görevidir” diyen Büyükelçi Kanbay, Türkiyenin yıllardır terör örgütleri ile mücadele ettiğini anımsattı.

Cumhuriyetin çağdaş medeniyetler seviyesine erişmenin en temel anahtarı olduğunu kaydeden Büyükelçi, Türkiyenin bu anlayış ile Avrupa’yla hızlı bir bütünleşme sürecine girdiğini kaydetti.

Mesajında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde döviz kurundan dolayı yaşanan sıkıntılara işaret eden Kanbay, bazı çevrelerin bunu fırsat bilerek Türkiye ile KKTC’nin arasını açmaya çalıştığını belirtti.

Büyükelçi Kanbay “Ne ekonomik sıkıntılar ne de suni gündemler Türkiye ve KKTC’yi ortak hedeflerini gerçekleştirmekten alı koymamalı.3 yıllık ekonomik programlar temelinde KKTC’nin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi için her alanda gelişmeyi ve kalkınmayı işbirliği içinde ve gerektiğinde fedakârlıkla devam ettirmek mecburiyetindeyiz.Bu nedenle, ekonomik alanda bazı sıkıntılı süreçlerden geçerken, birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmek her zamankinden daha fazla önem arzetmektedir” dedi.

Görev süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde büyük projelere imza attıklarını ifade eden Büyükelçi Derya Kanbay, Türkiye’den KKTC’yekabloyla elektrik temini projesini de gerçekleşmesi halinde önemli bir proje olarak değerlendirdi.

Büyükelçi Derya Kanbay, Kıbrıs konusuna değinirken ise “50 yıllık müzakere sürecine baktığımızda, artık iyi yapılandırılmış ve sonuç üreten bir sürece ihtiyaç duyulduğu açıktır. Gelinen noktada ülkemizin Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle bundan sonraki döneme dair değerlendirmesi sürmektedir” dedi.

Derya Kanbay mesajının sonunda Türkiye Cumhuriyetini kurup Türk halkına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Türkiye Cumhuriyetini korumak için canlarını feda eden şehitleri saygıyla andı.