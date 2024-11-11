Büyükelçi Serim ailesiyle fidan dikti, vatandaşlara da çağrı yaptı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Büyükelçilik bahçesinde ailesiyle fidan dikti, vatandaşlara da çağrı yaptı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Büyükelçiliğin bahçesine ailesiyle fidan dikti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Serim, vatandaşları da fidan dikmeye davet etti.

Büyükelçi Serim’in paylaşımı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, “Geleceğe Nefes” olacak fidanlarımızı Büyükelçiliğimizin bahçesinde toprakla buluşturduk.

Bu çerçevede, Türkiye’nin ve KKTC’nin zümrüt yeşilini korumak ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak adına tüm vatandaşlarımızı fidan dikmeye davet ediyoruz."