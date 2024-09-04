Büyükelçi Serim: Büyükelçilik olarak Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin yanındayız

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim “Büyükelçilik olarak Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin yanındayız.” açıklamasında bulundu.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”in ailelerinin bugün yapılacak keşif çalışmaları için Adıyaman’da bulunduğunun hatırlatılması ve devam eden hukuki sürece ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Serim, “Şubat 2023’te ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin acısı halen milletçe yüreğimizdedir” dedi.

Dışişleri Bakan yardımcısı olarak Dışişleri Bakanlığı’nı temsilen asrın felaketi karşısında bizzat arama, kurtarma ve yardım çalışmalarının koordinasyonunda yer aldığını belirten Büyükelçi Serim, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz tüm zor günlerimizde olduğu gibi deprem felaketinde de acımıza ve mücadelemize ortaklık ettiler” ifadelerini kullandı.

“Ne yazık ki, yüzyılın felaketinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi ve evlatlarımızı da kaybettik” diyen Büyükelçi Serim, Bakan Yardımcılığı görevi boyunca bu konudaki gelişmeleri her aşamasında yakından takip ettiğini vurguladı.

“Lefkoşa Büyükelçisi olarak göreve başlamamın akabinde ilk görüşmelerinden birini keza depremde kaybettiğimiz Kıbrıs Türkü canlarımızın aileleriyle gerçekleştirdim” diyen Yasin Ekrem Serim, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Türk milletinin bir memuru ve ferdi olarak deprem felaketinin önlenmesi ve olası hasarın asgariye indirilmesini teminen yapılan çalışmalara katkı sağlama gayretinde olacağını bildirdi.

Büyükelçi Serim, “Milletçe içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte, Lefkoşa Büyükelçiliği olarak ‘Şampiyon Melekler’imizin ailelerinin yanındayız.” şeklinde konuştu.