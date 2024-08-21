Büyükelçi Serim: Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz

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21/08/2024

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Büyükelçi Serim: Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nin en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Büyükelçi Serim, sosyal medya hesabından, “yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık” paylaşımında bulundu.

“TOKİ ve KKTC yetkilileriyle yaptığımız incelemelerde iş planıyla uyumlu şekilde çalışmaların hızla ilerlediğini yerinde tespit ettik” diyen Serim, “KKTC’ye yakışır, çağdaş, teknolojik bakımdan donanımlı ve çevreci bir anlayışla tasarlanmış ve tüm Kıbrıs Türkünü kucaklayan bu projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

21/08/2024 23:30
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TAGS: Büyükelçi Serim: Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz
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