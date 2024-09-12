Büyükelçi Serim: E-Devlet ve dijital dönüşüm projelerinin bir an evvel hayata geçmesini hedefliyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Devlet ve dijital dönüşüm projelerinin bir an evvel hayata geçmesi, ülkede ve yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarına en hızlı ve etkin hizmetin sunulabilmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

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12/09/2024

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Büyükelçi Serim: E-Devlet ve dijital dönüşüm projelerinin bir an evvel hayata geçmesini hedefliyoruz

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Devlet ve dijital dönüşüm projelerinin bir an evvel hayata geçmesi, ülkede ve yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarına en hızlı ve etkin hizmetin sunulabilmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileriyle biraraya geldiklerini belirten Serim, toplantıda iş planını oluşturduklarını kaydetti. Serim, “Hedefimiz en kısa sürede dijital dönüşümle KKTC vatandaşlarının kamu hizmetlerinden en hızlı şekilde yararlanmaları olacaktır” dedi.

Sadrazamköy ile Kayalar arasındaki yol 2025 Eylül ayında tamamlanacak

Büyükelçi Serim ayrıca, ulaştırma alanındaki yatırımlara da değindi. Serim, Sadrazamköy ile Kayalar arasındaki yolun Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 Eylül ayında tamamlanacağını bildirdi.

TAK

12/09/2024 12:18
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TAGS: serim
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