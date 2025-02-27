Büyükelçi Serim hakkındaki ortaklık iddialarına resmi yalanlama

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in, merhum Halil Falyalı ile şirket ortaklığı olduğu yönündeki iddialara belgeyle yalanlama geldi.

KKTC’de tüm şirketlerin kayıtlarının tutulduğu Ekonomi Bakanlığına bağlı Resmi Kabz Memurluğu herhangi bir dönemde, hiçbir şirkette Yasin Ekrem Serim ile Halil Falyalı ortaklığının bulunmadığını kayıt altına aldı.

Avukat Akan Kürşat’ın talebi üzerine yapılan araştırma uzun süredir devam eden bir karalama kampanyasına da cevap oldu.