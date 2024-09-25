Büyükelçi Serim: KKTC'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Serim, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Kıbrıs Türk halkı için yürütülen projelerin değerlendirilerek gelinen aşamaların ele alındığını belirtti.

Büyükelçi Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşması için tüm imkanlarla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.