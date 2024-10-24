Büyükelçi Serim, muhtarlarla bir araya geldi

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24/10/2024

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Büyükelçi Serim, muhtarlarla bir araya geldi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Yenierenköy-Dipkarpaz, Mehmetçik-Büyükkonuk ve İskele bölge muhtarlarıyla buluştu.

Serim, bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunları ve önerileri üzerine sohbet etti.

Serim sohbet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı:

“Yenierenköy-Dipkarpaz, Mehmetçik-Büyükkonuk ve İskele bölge muhtarlarıyla biraraya gelerek sohbet etme fırsatı bulduk.

Değerli muhtarlarımızdan aldığımız tespit ve öneriler, tüm kurum ve kuruluşlarımızla KKTC’nin aydınlık yarınları için yaptığımız çalışmalara çok kıymetli katkılar sunmaktadır.”

24/10/2024 18:30
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TAGS: Büyükelçi Serim, muhtarlarla bir araya geldi
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