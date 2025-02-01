Büyükelçi Serim, STK ve Federasyon Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, sivil toplum kuruluşları (STK) ve federasyon temsilcileriyle düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Görüşmede, toplumsal konulardan tarıma, sanattan sağlığa, spordan eğitime kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Büyükelçi Serim, "STK ve federasyonlarımızın faaliyetlerini yakından izlemeye ve taleplerini titizlikle değerlendirmeye devam edeceğiz." diyerek, bu kuruluşların toplum için oynadığı kritik role dikkat çekti. Serim, sivil toplumun güçlenmesinin her kesime fayda sağlayacağını belirterek, iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.