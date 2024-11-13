Büyükelçi Serim, TC Ticaret Bakanı Yardımcısı Uçarmak’ı ağırladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye-KKTC Ortak Gümrük Komitesi 1. Toplantısı münasebetiyle KKTC’yi ziyaret eden Türkiye Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak’ı Büyükelçikte ağırladı.

Görüşmede KKTC’nin üretime dayalı ekonomik kalkınma hedefinin desteklenmesi amacıyla başta gümrüklerin otomasyonu ile modernizasyonu ve projesine başlanan laboratuvarın akredite edilmesi dahil iş planı üzerinde görüşüldü.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Serim, “Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin daha da artırılması ve Kıbrıs Türkü üreticinin uluslararası piyasalara hızlıca erişimini teminen KKTC makamlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.