Büyükelçi Serim, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan ile bir araya geldi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’ı Büyükelçilikte ağırladı.

Görüşmede, KKTC e-Devlet ve dijitalleşme projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Büyükelçi Serim’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Fatih Sayan ve Türksat Genel Müdürü Sayın Ahmet Hamdi Atalay’ı Büyükelçiliğimizde ağırlayarak, KKTC e-Devlet ve dijitalleşme projelerinin Kıbrıs Türkü’nün yakın zamanda hizmetine sunulmasına yönelik çalışmalarımızı ele aldık.

KKTC’de dijital dönüşümün en önemli bileşeni e-Devlet projesi ile Kıbrıs Türkü kamu hizmetlerine hızlı ve güvenli erişim sağlayacaktır. Dijital dönüşüm sürecinin bir an evvel tamamlanmasına yönelik çalışmalarımızı hız kesmeksizin sürdürmeye kararlıyız.