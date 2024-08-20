Büyükelçi Serim'den Meclis Başkanı Töre'ye ziyaret

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'i makamında ağırladı. Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarına yer verdi.

Büyükelçi Serim, ziyaret sırasında Türkiye ile KKTC arasındaki dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Ayrıca, Azerbaycan ile kurulan Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının, KKTC Cumhuriyet Meclisi'ni uluslararası platforma taşıyan tarihi bir gelişme olduğuna vurgu yaptı.

Serim, paylaşımında "Kıbrıs Türk Halkının iradesini yansıtan Cumhuriyet Meclisi ile yakın çalışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin KKTC ile olan işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi.