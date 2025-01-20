Büyükgüngör: Casinolu oteller turizm kalitesini artırıyor

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürdal Büyükgüngör, turizm sektöründe casinoların önemli bir yer tuttuğunu ve casinolu otellerin turizm kalitesini artırdığına vurgu yaparak, “Casinolar sayesinde KKTC, birçok ülkenin ilgisini çekiyor ve hizmet kalitesiyle fark yaratıyor” dedi.

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürdal Büyükgüngör, Prof. Dr. İsmet Esenyel’in sunduğu “Turizm Hayattır” programında sektörün Kıbrıs ekonomisine katkıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"CASİNOLAR KIBRIS’I ULUSLARARASI ALANDA TANITIYOR"

Gürdal Büyükgüngör, casinoların Kıbrıs’a uluslararası misafirler çekmede önemli bir rol oynadığını belirterek, özellikle Arap ülkelerinden ciddi bir ziyaretçi akışı olduğunu söyledi. Büyükgüngör, “Casinolar, ülkemiz turizminin marka değerini artırıyor. Hizmet kalitemiz ve misafirlerimize sunduğumuz olanaklar sayesinde KKTC, birçok turist için tercih edilen bir destinasyon haline geldi” dedi.

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ŞART"

Büyükgüngör, turizm sektörünün çeşitlenmesi gerektiğini, ancak fiyat artışları nedeniyle kongre turizmi gibi alanlarda tercih edilmemeye başlandığını vurguladı. “Devletin bu konuda tedbir alması ve sektörü desteklemesi gerekiyor. Casinolar, turizmin ayakta kalmasını sağlayan önemli bir sektör” dedi.

"İSRAİL’DEN SAVAŞA RAĞMEN YOĞUN İLGİ"

İsrailli turistlerin savaşa rağmen Kıbrıs’a olan ilgisinin sürdüğünü belirten Büyükgüngör, “2017’de düzenlenen Tavla Turnuvası’nda bile bazı engellemelerle karşılaştık. Ancak hizmet kalitemiz ve misafir memnuniyetimiz, bu tür zorlukların üstesinden gelmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.