Büyükhan'da etkinlik düzenlendi

Kuzey - Güney arasında karşılıklı geçişlerin başlaması dolayısıyla Büyükhan'da dün etkinlikler düzenlendi

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05/06/2021

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Büyükhan'da etkinlik düzenlendi

Unite Cyprus Now ve Hade, Güney’deki Elefteria (Özgürlük) Meydanı’ndan Lokmacı geçiş kapısına yürüdü. Lokmacı geçiş kapısında Kıbrıs Havaları Derneği’nin yer aldığı etkinlikte şarkılar söylendi, Güney’den Kuzey’e geçenler uzun zamandır göremedikleri dostlarıyla hasret giderdi.

Lokmacı geçiş noktasındaki karşılamanın ardından Büyük Han’a gidildi. Burada şarkılar eşliğinde Kıbrıs oyunları oynandı. Barış ve dostluk mesajları verildi. Büyük Han, 15 ayın ardından renkli görüntülere sahne oldu. MHA

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05/06/2021 12:45
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TAGS: büyükhan
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