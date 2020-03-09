Büyükkonuk Belediyesi çalışanları yarın greve giriyor!

Devrimci Genel İş Sendikası (Dev-İş), Büyükkonuk Belediyesi’nde yarından itibaren süresiz greve gidileceğini açıklarken, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun avukatı da, müvekkili hakkında çıkan asılsız haberler ve şahsına yönelik hakaretvari söylemlerle ilgili yasal yollara başvurulacağını belirtti.

Aralık, Ocak, Şubat ve 13. maaşları ödenmeyen çalışanların grevden başka bir seçeneği kalmadığını açıklayan Dev-İş Başkanı Ömer Naşit “Artık yapacak bir şey kalmadı. Devletin bu konuya ilgisi yok” dedi. Büyükkonuk Belediyesi’nin bütçesinin de geçmediğine dikkati çeken Naşit “Pazartesi’den itibaren Büyükkonuk’ta süresiz grevdeyiz.

Mücadelemizi süresiz grevle sürdüreceğiz. Çalışanların haklarının bu şekilde gasp edilmesine göz yumamayız” dedi. Sennaroğlu, yargıya gidiyor Bu arada, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu da avukatı Zehra Töre aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sennaroğlu’nun belediyenin içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı aşmak için “canla başla” çalıştığı bir ortamda basında hakkında çıkan asılsız haberler ve şahsına yönelik hakaretvari söylemlerle ilgili yasal yollara başvuracağını belirtti.

09/03/2020 00:26