Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, bölgede bulunan bir taşocağında başlatılan izinsiz genişletme çalışmalarının belediye tarafından durdurularak, mühürlendiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Sennaroğlu, belediyeden görüş ve izin almaksızın genişletme çalışması başlanan Ayfodi dağı olarak bilinen bölgedeki taşocağında inceleme ve tespit çalışması yaptıktan sonra çalışmaların durdurulması kararı aldıklarını kaydetti.

“Bölgenin doğusuna ve batısına doğru büyüyecek ve genişletilecek yer varken kuzey yönüne doğru genişletilmesinin doğru olmadığını ilgili firmaya açıkladıklarını ve çalışmaların durdurulması gerektiğini söylediklerini” belirten Sennaroğlu, buna rağmen firmanın çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Bunun üzerine Belediyeler Yasası çerçevesinde genişletme çalışmalarının yapıldığı alanın bantlanarak, mühürlendiğini belirten Sennaroğlu, konuyla ilgili yarın bakanlık yetkilileriyle toplantı yapacaklarını kaydetti.

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19/10/2021 17:54