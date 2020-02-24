Büyükkonuk Belediyesinde 3 saatlik uyarı grevi

ads
24/02/2020

ads
ads
Büyükkonuk Belediyesinde 3 saatlik uyarı grevi

Dev-İş Büyükkonuk Belediyesi’nde uyarı grevi yapıyor:

"Belediye gelinen noktada artık tıkandı. Personelin 1.2 milyon TL alacağı birikti. Mali ve yönetsel anlamda ciddi kriz var. Krizden çıkarmak için tüm paydaşları göreve çağırıyoruz. Aksi halde süresiz grevle devam edeceğiz.

"Belediye çalışanları yaklaşık 4 aydır maaş alamadıkları ve bütçenin şeffaf olmadığı gerekçesiyle 3 saatlik uyarı grevine gittiler.

Grevde Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu  istifaya davet etdildi.

24/02/2020 12:39
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Büyükkonuk Belediyesi, GREV, HABER
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.