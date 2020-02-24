Büyükkonuk Belediyesinde 3 saatlik uyarı grevi

Dev-İş Büyükkonuk Belediyesi’nde uyarı grevi yapıyor:

"Belediye gelinen noktada artık tıkandı. Personelin 1.2 milyon TL alacağı birikti. Mali ve yönetsel anlamda ciddi kriz var. Krizden çıkarmak için tüm paydaşları göreve çağırıyoruz. Aksi halde süresiz grevle devam edeceğiz.

"Belediye çalışanları yaklaşık 4 aydır maaş alamadıkları ve bütçenin şeffaf olmadığı gerekçesiyle 3 saatlik uyarı grevine gittiler.

Grevde Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu istifaya davet etdildi.

24/02/2020 12:39