Büyükkonuk, Coşkun Doğan Kupası’nı kazandı
10/11/2024
Coşkun Doğan Gençler Serbest Güreş Müsabakaları’nda Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği kazandı. Müsabakalar sonunda birincilik kupasını Mehmet Doğan verdi. Sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.
Rifat Şener Güreş Salonu’nda 10 Kasım 2024 Pazar günü yapılan müsabakalara 5 kulüpten güreşçiler katıldı.
KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, yılın son müsabakasının 8 Aralık 2024 Pazar günü yapılacağını bildirdi.
TAKIM KLASMANI
1.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 129 puan
2.Lapta Türk Birliği: 95 puan
3.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 90 puan
4.Umuda Yolculuk: 95 puan
5.Doğu Akdeniz Üniversitesi: 25 puan
SIKLETLER,
57kg:1.Hamza Kızıltay (DAÜ), 2.Türkay Özdoğan (LGİK), 3.Osman Rustamov (BİASK)
61kg:1. Ardacan Yılmaz (LTB)
65kg:1.Demir Özkarapınar (LİGK), 2.Arda Mustafa Uçan (UY), 3.Ali Abuk (UY)
70 kg:1.Kadir Azimov (UY), 2.Shervin Mohammadi (BİASK)
74kg:1.Yusuf Ege Yıldız (BİASK)
79 kg:1.Yusuf Önder (LTB), 2.Oguzhan Şahin (BİASK)
86 kg:1.Yahya Doğan (LİGK), 2.Samet Topal (LTB), 3.Osmancan Karakuzu (UY)
92 kg:1.Yağız Tığ (BİASK), 2.Yusuf Yürük (LİGK), 3.Nihat Hüseyinov (UY)
125 kg:1.Mustafa Ayyıldız (LTB), 2.Mert Çolak (LTB),3.Efecan Ceyhan (LTB)10/11/2024 17:04