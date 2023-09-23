Büyükkonuk Eko Gün Yeniden başlıyor

Mehmetçik - Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, bölge halkı ile birlikte Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün’ü hayata geçirmek için kolları sıvadı. Yapılan çalışmaları BRT Canlı Yayını’nda anlatan Tuğlu, 8 Ekim’de Eko Gün’ü gerçekleştireceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili 25 Eylül Pazartesi Günü basın toplantısı düzenleyip, kamuoyuna geniş bilgi vereceklerini belirten Tuğlu, ülkenin kültürünü, tamamıyla yansıtan Eko Gün için bölge halkının çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Pandemi nedeniyle ara verilen Eko Gün’ün aynı heyecan, aynı kültürel değerler ve yeni motivasyonla hayat bulacağını ifade eden Tuğlu, “ Eko Gün bizim kültürümüzdür, bizim insanımızdır, bizim lezzetimizdir, bizim değerimizdir” dedi.

Geçmişte büyük ilgi gören Eko Gün’lerin üzerine ekleyerek, büyüterek bir Eko Gün organize ettiklerini kaydeden Tuğlu, bölge halkının heyecanına, tüm ülkenin bir kez daha ortak olmasını beklediklerini ifade etti.