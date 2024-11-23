Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı
Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu'nda bugün saat 09:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
23/11/2024
Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu'nda bugün saat 09:30 sıralarında KC 427 plakalı salon araçla seyreden Bekzhan Zhorobejou (E-20), dikkatsizliği sonucunda virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla atarak su kanalına düştü .
Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Erbol Tashmamatov (E-20), Aidana Bakytovna (K-19) ve Alısher Abdipaezon (E-20) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.23/11/2024 16:28