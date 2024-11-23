Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu'nda bugün saat 09:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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23/11/2024

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Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

 Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu'nda  bugün saat 09:30 sıralarında KC 427 plakalı salon araçla seyreden Bekzhan Zhorobejou (E-20),  dikkatsizliği  sonucunda virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla atarak su kanalına düştü .

Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Erbol Tashmamatov (E-20), Aidana Bakytovna (K-19) ve Alısher Abdipaezon (E-20) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

23/11/2024 16:28
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs
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