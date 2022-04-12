Büyükkonuk ve Gazimağusa Belediyesi borçlanıyor...

Büyükkonuk Belediyesi 1 milyon 400 bin TL, Gazimağusa Belediyesi ise 12 milyon 500 bin TL borçlanacak.

Büyükkonuk Belediyesi, personel maaş geriliği ve belediyenin borcunun kapatılması amacıyla 96 ay vade ile 1 milyon 400 bin TL, Gazimağusa Belediyesi ise personel giderlerinin ödenebilmesi için 48 ay vadeli 12 milyon 500 bin TL borçlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar şöyle:

BÜYÜKKONUK

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında , önergeye ekli sunulan, Büyükkonuk Belediye Meclisinin 4.4.2022 tarih ve BKBMT 2022/04 sayılı kararı ile Borç Yönetim Komitesinin 8.4.2022 tarih ve 21/2022 sayılı kararı doğrultusunda personel maaş geriliğinin ve belediyenin (GBP) borcunun kapatılması amacıyla, K. Vakıflar Bankası Ltd.'den, 96 ay vade ile 1.400.000 TL borçlanmasını, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca onaylandı.”

GAZİMAĞUSA

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, önergeye ekli sunulan, Gazimağusa Belediye Meclisinin 14.3.2022 tarih ve 32/22 sayılı kararı ile Borç Yönetim f(omitesiııin 8.4.2022 tarih ve 2?/2022 sayılı kararı doğrultusunda, personel giderlerinin ödenebilmesi amacıyla, Gazimağusa Belediyesinin K. Vakıflar· Bankası Ltd.'den 48 ay vadeli '12.500.000 TL borçlanmasını, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca onayladı.”

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12/04/2022 22:18