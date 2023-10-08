Büyükkonuk'ta Eko Gün...

Büyükkonuk Eko Gün etkinliğinin 23’üncüsü Büyükonuk köy meydanında yapıldı.

Etkinlikte konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan, ülke kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmanın en büyük amaçları olduğunu dile getirdiler.

Anamuhalefet partisi adına konuşan CTP Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de, kadınların her alanda üretmesinin önemine işaret etti.

Harnup fiyatının hala daha belirlenememesinin sıkıntılara nedenolduğunu belirten Özdenefe, üreticilerin desteklenmesinin herkes için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de, Büyükkonuk Eko Gün etkinliğiyle hem ülke kültürünün yaşatıldığına, hem de bölge kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlandığına işaret etti.

Zeytin ve harnup başta olmak üzere ülkede üretimi destekleyen ve harnup ürününün değer görmesini sağlayan partinin kendi partileri olduğunu dile getiren Üstel, üreticilerin endişe etmesine gerek olmadığını; kimsenin ürününün ağaçta kalmayacağını, gereken desteğin sağlanacağını vurguladı.

“Ülkede harnup para ettiyse, Ulusal Birlik Partisi sayesinde etmiştir” diyen Başbakan Üstel, fidan dağıtarak harnup üretimini desteklediklerini söyledi.

Üstel, Büyükkonuk’da sosyal konut projesinin hayata geçireceklerini de kaydederek, yapılacak projenin bölgenin kültürel ve tarihi yapısına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, bölge halkının; Kıbrıs Türk halkının tümü gibi üretken üreten ve toprağı seven bir halk olduğuna dikkati çekti.

Üretimi desteklemenin önemine vurgu yapan Töre, hükümetin de ülke üretimine fevkalade önem verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ülkelerin kültürleri ile var olduğunu belirterek, böylesi etkinliklerle ülke kültürünün yaşatıldığını söyledi.

Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteği ile ülke turizm ve altyapısına büyük katkı sağlandığını aktararak, ülkenin gelişmesiyle birlikte üretiminin de gelişeceğini vurguladı.

“Gelecek göremezseniz yatırım yapamazsınız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin geleceğine sonsuz güvendiklerini kaydetti.

Eko Gün’de Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin ve el sanatlarının satışı yapıldı, müzik dinletisi, halk dansları gösterileri ve konserler gerçekleştirildi, yemeni, sepet, süpürge, sandalye, hellim, paner, palüze, pekmez, elek kalbur, herse, arahti ve kil yapımı, kabak süsleme ve çocuk aktiviteleri de yer aldı.