Büyükkonuk’ta vaka sayısı 7’ye yükseldi

Büyükkonuk’ta vaka sayısının yükselmesi nedeniyle köyde bulunan kahvehaneler ve Büyükkonuk Spor Kulübü’nün üç gün boyunca kapatıldığı açıklandı.

Büyükkonuk Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda vaka sayısının 7’ye yükselmesinin ardından belediye İskele Kaymakamlığı ve işletme sahipleriyle yapılan toplantının ardından kararın alındığı ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Büyükkonuk köyünde koronavirüs vakalarının yediye yükselmesi nedeniyle artan koronavirüs vakalarından dolayı Büyükkonuk Belediyesi, İskele kaymakamlığı ve işletme sahipleri bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantı neticesinde koronavirüsün bölgeye yayılmaması adına Büyükkonuk köyü içerisinde bulunan kahvelerin ve Büyükkonuk Spor kulübü’nün yarından itibaren (28-29-30 Eylül 2021) üç gün boyunca kapatılması kararı alınmıştır.”

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28/09/2021 10:02