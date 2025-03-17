Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası’nı 15 Mart Cumartesi günü düzenledi.

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da etkinliklerini sürdürdü. Sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayan turnuva aynı gün sona erdi ve dereceye giren isimler belli oldu.

Oldukça zevkli ve zorlu geçen karşılaşmaların ardından kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Elif Töre, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu İbrahim Pekdoğan şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Dereceler şu şekilde;

Kadınlar

1.Elif Töre (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Özüm Özel (GAÜ)

3.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)

4.Değer Baysal (Arucad Anka Spor Derneği)

Erkekler

1.İbrahim Pekdoğan (Lefke Avrupa Üniversitesi)

2.Sertaç Savim (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneği)

4.Ali İleri (Lefke Avrupa Üniversitesi)