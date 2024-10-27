Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına bu hafta yine devam etti.

Federasyon, kendi spor salonunda Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda yapılacak olan turnuva sabah saat 10.00'da başladı ve çekişmeli geçen maçların ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği'nden Elif Töre, erkeklerde ise yine Arucad Anka Spor Derneği'nden Cemal Kara şampiyonluğa ulaştı. Dereceye giren sporcular şu şekilde;

Kadınlar

1.Elif Töre (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Özüm Özel (GAÜ)

3.Değer Baysal (Arucad Anka Spor Derneği)

4.Ecem Önder (Arcuad Anka Spor Derneği)

Erkekler

1.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Ercem Ruhluel (Arcuad Anka Spor Derneği)

3.Ali İleri (LAÜ)

3.Sertaç Savim (Arcuad Anka Spor Derneği)