Büyüklerde kuralar yarın KTSYD’de çekilecek

Basketbolda “Büyükler Ligi” kuraları yarın çekiliyor.

Erkekler Ligi ve Kadınlar Ligi yanı sıra Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası kuraları yarın saat 18.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Erkekler Ligi’nde Larnaka Gençler Birliği, Marmara, Cortado Adaspor, Gönyeli, Soyer Aksu, Base Girne Basketbol, Akdeniz Spor Birliği, Çetinkaya, Canbulat, İskele Gençlik, Soyer Gelişim ve Base Gelişim takımları lig için başvuru yaptılar.

Bu arada Kadınlar Ligine de 5 takım başvuruda bulundu.