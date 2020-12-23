Büyükoğlu: 13. Maaş Lütuf Değil Haktır!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 13. maaşların son yıllarda sanki birilerinin lütfuymuş gibi lanse edilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, “13. Maaş lütuf değil haktır. Kazanılmış haklarda geriye gidilmesine göz yumulursa bu, tüm toplumun zararına olacaktır” dedi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, verilecek mücadelenin kamudaki hakların budanmasına izin vermeden, örgütlenme yolu ile özel sektörün koşullarının da iyileştirilmesi için olması gerektiğini vurguladı.

Büyükoğlu, her yılın sonunda 13. Maaşların tartışma konusu yapılmasının bilinçli olduğunu belirterek, nihai hedefin bu hakkı önce bir lütuf haline getirip, günü geldiğinde ortadan kaldırmak olduğu görüşünü ifade etti. Büyükoğlu, şöyle devam etti;

“Elbette ki özel sektör emekçileri de, hem döviz artışı, hem pandemi koşulları nedeniyle oldukça zor durumdadır. Maalesef emekçiler hükümet tarafından kaderine terk edilmiş, başınızın çaresine bakın denmiştir. Ancak emekçiyi kaderine terk eden aynı kişilerin, şimdi sanki 13. Maaşları özel sektör emekçilerine verecekmiş gibi, kamu çalışanlarının haklarını hedef gösterme çabası büyük kurnazlıktır. Hükümetin niyeti özel sektör emekçileri için başka kalemlerden kesinti yapmak olduktan sonra, bu kesintilere en başta bir yıldır ülkeye gelmeyen milletvekillerinin maaşlarından başlanabilir. 13. Maaşlar kazanılmış bir haktır ve yalnızca kamu çalışanları değil, başta esnafımız olmak üzere iç piyasa için önemli bir katkısı vardır. Kazanılmış hakların lütuf haline getirilmesine ya da geri alınmasına göz yumulması, tüm toplumumuz için ileride daha olumsuz tablolara yol açacaktır”

Bu habere tepkiniz:



23/12/2020 16:26