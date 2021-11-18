Büyükoğlu: Antijen testleri haftada 2 gün ücretsiz yapılmalı

Büyükoğlu, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için antijen testlerinin haftada iki gün ücretsiz yapılması, aşılanma hızının da artırılması gerektiğini kaydetti.

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18/11/2021

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Büyükoğlu: Antijen testleri haftada 2 gün ücretsiz yapılmalı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için antijen testlerinin haftada iki gün ücretsiz yapılması, aşılanma hızının da artırılması gerektiğini kaydetti.

Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların ücretsiz teste yöneldiğini ifade ederek, “Ücretsiz test hakkı 3 güne indirilirse, daha çok insan haftada iki gün test yapacak, bu da vakaların erken tespiti ve bulaşın önünü almaya yardımcı olacak” dedi

Pandeminin maliyetinin, ücretsiz antijenden çok daha fazla olduğunu belirten Büyükoğlu, halkı aşı olmaya çağırarak, “Birbirimizi korumalı, herkesin sağlığı, canı, ekmeği, eğitimi ve geleceği için aşı olmalıyız” şeklinde konuştu.

18/11/2021 11:44
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TAGS: Büyükoğlu, koronavirüs, Antijen test, Eşit Hak ve Adalet Sendikası
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