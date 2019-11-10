Büyükoğlu: Bölgemize müjde!

Güzelyurt’ta uzun süredir zor şartlarda görev yapan itfaiye ekibi için ilk somut adım atıldı. Kentin çağdaş bir itfaiye alt yapısına kavuşması için 168 bin TL değerindeki ilk ihale süreci başlamış oldu.

Halkın Partisi Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ihale için son başvuru tarihinin 20 Kasım Çarşamba günü olduğunu açıkladı.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle: Uzun zamandır çevre düzenlemesi tamamlanamadığı için yarım kalan "Yeni Güzelyurt İtfaiye Binası" için uzun çabalarımız sonucu beklenen sona ulaşıldı. Bina 4 yıldır tamamlanamamış ve toplam 3 hükümet görmüştü.

MİK tarafından açılan ihale toplam tahmini değeri: 168.179.00 +KDV.

İhale için teklifler en geç 20 Kasım 2019 Çarşamba gününe kadar Maliye Bakanlığı'na ulaştırılmalıdır.

10/11/2019 22:29