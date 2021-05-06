Büyükoğlu: Kömür ocaklarının taşınması için gerekli adımlar atılmalı

Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu Meclis Genel Kurulu’nda “Lefke ve Güzelyurt’un Sorunları” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Büyükoğlu, konuşmasına, UBP milletvekili Zorlu Töre’ye başsağlığı dileyerek başladı. Büyükoğlu ayrıca Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın değiştirilmesi gerektiği yönündeki düşüncesini dile getirdi.

Güzelyurt girişinde bulunan tren istasyonunun birinci etabının tamamlandığını söyleyen Büyükoğlu, projenin tamamlanmasının bölgeye yarar sağlayacağını söyledi.

Güzelyurt için bir devlet konağına ihtiyaç olduğunu belirten Büyükoğlu, bölgedeki kömür ocaklarının taşınması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Türkiye’den gelen suya işaret den Büyükoğlu, suyun bu bölgelere ne zaman geleceği ve nasıl kullanılacağı konusunda planlama yapılması gerektiğini belirtti.

Büyükoğlu, Gaziveren sahillerindeki yürüyüş yolları gibi projelerin bürokratik engellerin kaldırılarak desteklenmesini de istedi.

Bu habere tepkiniz:



06/05/2021 15:43