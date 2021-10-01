Büyükoğlu ve Genç UBP’ye katılıyor…

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01/10/2021

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Büyükoğlu ve Genç UBP’ye katılıyor…

Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç siyasi KKTC’de gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden aday olacaklarını açıkladı.

Katıldıkları bir TV programında konuşan Genç ve Büyükoğlu, erken genel seçimin ardından siyasi hayatlarına UBP’de devam edeceklerini ifade etti.

Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç Halkın Partisi’nden istifa etmişti. 2 vekil de Cumhuriyet Meclisi’nde bağımsız milletvekili olarak bulunuyor.

Büyükoğlu ve Genç yasa gereği yeni bir seçime kadar bağımsız milletvekili olarak görev yapmak zorunda.

01/10/2021 21:03
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TAGS: hasan büyükoğlu, mesut genç, haberkibris, ubp,
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