Büyükyılmaz: Borcunu ödemeyen BRT ve belediyelerin elektriği kesilecek

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13/10/2021

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Büyükyılmaz: Borcunu ödemeyen BRT ve belediyelerin elektriği kesilecek

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Yasa Gücünde Kararname’ye göre faizleri silinen 28 belediyenin borçlarını 31 Ekim’e kadar ödememesi durumunda 1 Kasım sabahı elektrik enerjilerinin kesileceğini açıkladı.

Bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Büyükyılmaz, “Yasa Gücünde Kararname ile belediyelerin borç faizleri silindi ancak bu ödüle rağmen birçok belediye borçlarını ödemedi. Bizim ayakta kalmamızın başka çaresi yok. Devlet kurum ve kuruluşları bu kadar üzerlerine gitmemize rağmen ödeme yapmıyor. BRT’nin de elektriğini keseceğiz ve bu durumda özel televizyonlar da uyduya çıkamayacak” ifadelerini kullandı.

13/10/2021 10:19
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