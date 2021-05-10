Büyükyılmaz: Elsen başkanı yönetimde kalmak için greve gidiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) bu gece yarısından itibaren süresiz grev yapacağı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz basın toplantısı düzenledi.

"Genel Kurul yapılsın diye imza toplandı bunu önlemek için eylem yapıyorlar"

Turan Büyükyılmaz, El-Sen başkanı Kubilay Özkıraç’ın sendika içinde kaybettiği gücü geri kazanmak amacıyla gereksiz ve haksız bir greve gittiğine dikkat çekerek “El-Sen ile yapmış olduğumuz tüm toplantılarda uyum içerisinde olmuştuk, bugün beklenmedik bir çıkış yaptılar. Genel Kurul yapılsın diye imza toplandı bunu önlemek için eylem yapıyorlar” dedi.

"Zam istediler, şimdi eleştiriyorlar"

Süresiz grev için sendikanın sunduğu 6 maddeyi eleştiren Büyükyılmaz, sendikanın elektriğe zam yapılması gerektiğini söylemesine rağmen bugün zam yapılması durumunda grev yapacaklarını söylemelerine tepki gösterdi.

"Kurumun 350 milyon TL zararı oluştu"

Pandemi süreci nedeniyle elektriğe zam yapmadıklarını ve kurumun 350 milyon TL’lik bir zararı olduğunu anlatan Büyükyılmaz, nizamnameden dolayı zam yapma zorunlulukları bulunduğunu açıkladı.

"Zararı devletin karşılamasını istedik"

Bu zammın devlet tarafından karşılanması ve vatandaşa yansıtmadan çözülmesi konusunda bakanlığa yazı yazdıklarına işaret eden Büyükyılmaz, “Talep sonuçsuz kaldı. Kurumun zararının hükümet tarafından karşılanması lazım. Bunun çözüm yollarını aramaktayız. Ayrıntılı çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

"Bozuk şayaçları tamir etmek istiyoruz"

Elsen’in ambarlarda malzeme kalmadığı iddiasını yanıtlayan Büyükyılmaz, “Sayaç ihalesinin iptal edilmesinin nedeni atıl durumdaki 10 bin adet sayacın tekrar kazandırılması bu nedenle ihale iptal edildi. Kurum zarara uğramaya devam ederken El-Sen bu konuda rahatsızlık duymuyor. Sayaçlar elimizde mevcuttur. Bin adet sayaç bozuk tamir edilebilir, 9 bin sayaç pasif durumda, geri dönüşüm için kazandıracağız. El-Sen’in dile getirmiş olduğu bu hususlardan hiçbiri doğru değildir. Bu sayaçların ömrü 10 senedir, Elsen bu konuda geçmişte neden tepki göstermedi” dedi.

"Ucuza aldığımız akaryakıta neden tepki gösterdiler?"

Elsen’in akaryakıt ihalesiyle ilgili eleştirililerini de cevaplayan Büyükyılmaz, “Kurum bugün eğer akım üretebiliyorsa ortaya koyulan irade sayesinde üretebiliyor. 28 Nisan tarihinde akaryakıt bitmiş olacaktı. İrademizi ortaya koyduk. TPİC’ten 24 bin ton akaryakıt alımına gidildi. Almasaydık bunları konuşamayacaktık. Almasaydık da zarar mı etseydik? 38,8 Dolar’dan alınan akaryakıt taşımacılığı konusunda da tepki gösterseydi. El-Sen bunu başka bir yere çekiyor” ifadelerini kullandı.

"Akaryakıtı devletten devlete aldık"

Kurum olarak aldıkları 24 bin akaryakıtın, yasal olduğuna dikkat çeken Büyükyılmaz, “ Devletten devlete yapılan bir alımdır ve bize verilen haktır. Şu anda Haziran ayının sonuna kadar akaryakıtımız mevcut”şeklinde konuştu.

"İzni bitmeden kıdem tazminatını alma sözleşmede yer almıyor"

El-Sen’in kıdem tazminatları konusundaki açıklamalarının çok yersiz bir açıklama olduğuna işaret eden Büyükyılmaz, çalışanlarının emekli olma haklarının kendilerine tanındığını, ancak içeride bulunan izni bitmeden kıdem tazminatını alma istediğinin toplu iş sözleşmesinde yer almadığını dile getirdi.

"Elsen, istihdam yapılmasını istiyor"

Kurumun istihdam yapma gibi bir gücü olmadığına da vurgu yapan Büyükyılmaz, El-Sen’in yeni bir borç yumağının yaratılmasını istediğini ifade etti.

"Borç 667 milyon 800 TL alacak 93 milyon TL"

KIB-TEK’in bankalara 140 milyon TL , AKSA’ya 173 milyon TL, ihtiyat sandığında 3 milyon 410 TL, maliyeye 22 milyon 933 TL toplamda ise 340 milyon TL borcu olduğunu açıklayan Turan Büyükyılmaz, belediyelerin, kurum ve kuruluşların KIB-TEK’e yaklaşık olarak 667 milyon 800 bin TL borcu olduğunu belirtti.

Büyükyılmaz, KIB-TEK’in en fazla tahsil edebileceği alacağının ise 93 milyon TL olduğunu belirtti.

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10/05/2021 16:02