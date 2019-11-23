Büyükyılmaz: İnsanlık tarihinin en anlamlı, en onurlu mesleği

Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, öğretmenliğin en onurlu meslek olduğunu belirtti.

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23/11/2019
HK

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Büyükyılmaz: İnsanlık tarihinin en anlamlı, en onurlu mesleği

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, öğretmenliğin en onurlu meslek olduğunu belirtti.

Büyükyılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğretmenliğin insanlık tarihinin en anlamlı, en onurlu mesleği olduğunu kaydetti.

Büyükyılmaz, “Ulu Önder Atatürk, ‘öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ derken de, öğretmenin toplum açısından ne denli önemli olduğunun mesajını vermek istemiştir” dedi.

Ülkede eğitim sisteminin gelişmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Büyükyılmaz, “Öğretmenlerimize gerekli saygının gösterilmesi temennisiyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

23/11/2019 17:08
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TAGS: Turan Büyükyılmaz, haber, juvrus, Yeniden Doğuş Partisi
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