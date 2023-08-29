Büyüyen ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?

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29/08/2023

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Büyüyen ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?

İş Münhali
Kişisel bakım ve makyaj ürünlerinde Kuzey Kıbrıs’ın öncü mağaza zinciri Buff & Bloom büyüyor!
Büyüyen ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?
Buff & Bloom ailesine aşağıdaki pozisyonlara uygun Tam Zamanlı çalışma arkadaşı arıyoruz. 
Depo Müdürü
Sorumluluk Alanları:
• Dağıtım siparişlerinin yönetimi, planlaması ve hazırlaması
• Satış personelinin kontrolü ve yönetimi
• Stok sayımları: Depo ve mağazalar
Aranan Özellikler:
• En az lise mezunu
• Depo yonetim tecrübesi
• MS Office (Excel, Word) kullanabilmek

Dağıtım Elemanı
Sorumluluk Alanları:
•    Ada geneli market ve eczanelere rut doğrultusunda dağıtımları gerçekleştirmek
•    Noktalardaki raf düzenlemelerinin sorumluluğu
•    Mağazalardaki ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmek

Aranan Özellikler:
•    En az lise mezunu
•    Dağıtım ve pazarlama tecrübesi
•    Ehliyet sahibi olmak
Satış Temsilcisi
Lefkoşa ve Mağusa şubelerimize çalışma arkadaşı arıyoruz.
Sorumluluk Alanları:
•    Mağaza içi satış ve müşteri kabulu
•    Mağaza içi raf ve stok düzenlemeleri
•    Genel mağaza temizliği 
Aranan Özellikler:
•    En az lise mezunu
•    Güleryüzlü, çalışkan ve dinamik olmak
•    Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine ilgi duymak
•    Satış pozisyonunda iş tecrübesi olması bir avantaj sayılacaktır
•    İyi derece İngilizce ve Türkçe bilmek

İletişim: 
İlgili adaylar, müracaat için aşağıdaki numara ile irtibata geçebilirler
0539 118 5477

29/08/2023 12:48
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