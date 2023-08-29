İş Münhali

Kişisel bakım ve makyaj ürünlerinde Kuzey Kıbrıs’ın öncü mağaza zinciri Buff & Bloom büyüyor!

Büyüyen ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?

Buff & Bloom ailesine aşağıdaki pozisyonlara uygun Tam Zamanlı çalışma arkadaşı arıyoruz.

Depo Müdürü

Sorumluluk Alanları:

• Dağıtım siparişlerinin yönetimi, planlaması ve hazırlaması

• Satış personelinin kontrolü ve yönetimi

• Stok sayımları: Depo ve mağazalar

Aranan Özellikler:

• En az lise mezunu

• Depo yonetim tecrübesi

• MS Office (Excel, Word) kullanabilmek

Dağıtım Elemanı

Sorumluluk Alanları:

• Ada geneli market ve eczanelere rut doğrultusunda dağıtımları gerçekleştirmek

• Noktalardaki raf düzenlemelerinin sorumluluğu

• Mağazalardaki ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmek

Aranan Özellikler:

• En az lise mezunu

• Dağıtım ve pazarlama tecrübesi

• Ehliyet sahibi olmak

Satış Temsilcisi

Lefkoşa ve Mağusa şubelerimize çalışma arkadaşı arıyoruz.

Sorumluluk Alanları:

• Mağaza içi satış ve müşteri kabulu

• Mağaza içi raf ve stok düzenlemeleri

• Genel mağaza temizliği

Aranan Özellikler:

• En az lise mezunu

• Güleryüzlü, çalışkan ve dinamik olmak

• Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine ilgi duymak

• Satış pozisyonunda iş tecrübesi olması bir avantaj sayılacaktır

• İyi derece İngilizce ve Türkçe bilmek

İletişim:

İlgili adaylar, müracaat için aşağıdaki numara ile irtibata geçebilirler

0539 118 5477