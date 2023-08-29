Büyüyen ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?
29/08/2023
İş Münhali
Kişisel bakım ve makyaj ürünlerinde Kuzey Kıbrıs’ın öncü mağaza zinciri Buff & Bloom büyüyor!
Büyüyen ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?
Buff & Bloom ailesine aşağıdaki pozisyonlara uygun Tam Zamanlı çalışma arkadaşı arıyoruz.
Depo Müdürü
Sorumluluk Alanları:
• Dağıtım siparişlerinin yönetimi, planlaması ve hazırlaması
• Satış personelinin kontrolü ve yönetimi
• Stok sayımları: Depo ve mağazalar
Aranan Özellikler:
• En az lise mezunu
• Depo yonetim tecrübesi
• MS Office (Excel, Word) kullanabilmek
Dağıtım Elemanı
Sorumluluk Alanları:
• Ada geneli market ve eczanelere rut doğrultusunda dağıtımları gerçekleştirmek
• Noktalardaki raf düzenlemelerinin sorumluluğu
• Mağazalardaki ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmek
Aranan Özellikler:
• En az lise mezunu
• Dağıtım ve pazarlama tecrübesi
• Ehliyet sahibi olmak
Satış Temsilcisi
Lefkoşa ve Mağusa şubelerimize çalışma arkadaşı arıyoruz.
Sorumluluk Alanları:
• Mağaza içi satış ve müşteri kabulu
• Mağaza içi raf ve stok düzenlemeleri
• Genel mağaza temizliği
Aranan Özellikler:
• En az lise mezunu
• Güleryüzlü, çalışkan ve dinamik olmak
• Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine ilgi duymak
• Satış pozisyonunda iş tecrübesi olması bir avantaj sayılacaktır
• İyi derece İngilizce ve Türkçe bilmek
İletişim:
İlgili adaylar, müracaat için aşağıdaki numara ile irtibata geçebilirler
0539 118 5477