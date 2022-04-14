Buz Devri'nin yapım şirketi mutlu sonla veda etti: Scrat sonunda meşe palamudunu yedi

Tarihin en popüler animasyon filmlerinden biri olan Buz Devri (Ice Age) serisinin yapım şirketi Blue Sky Studios, kapanış duyurusunu serideki meşhur sincap Scrat ile yaptı.

Walt Disney’in 20th Century Fox şirketini satın almasını tamamlaması, Buz Devri’nin yapımcısı Blue Sky Studios’u zor durumda bıraktı.

Yapım stüdyosu kapanma kararı alırken, Blue Sky Studios ekibi, vedayı Buz Devri’nin popüler karakteri Scrat ile yaptı.

Buz Devri filmi, Scrat isimli sincabın bir meşe palamudunun peşinde koşmasıyla başlamıştı.

Veda videosu, Scrat’in sonunda elde ettiği meşe palamudunu yemesiyle sonlanıyor.

Blue Sky Studios kapansa da Disney’in Buz Devri işleri devam edecek. Şirket yeni bir Buz Devri filmi ve kısa seri üzerinde çalışıyor.

Bu habere tepkiniz:



14/04/2022 13:06